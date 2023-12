Golar LNG Aktie: Alles völlig egal!

Weitere Suchergebnisse zu "Golar LNG":

Die Stimmung der Anleger in Bezug auf Golar Lng war in den letzten Tagen größtenteils positiv, wie aus den Diskussionen in den sozialen Medien hervorgeht. Es gab insgesamt neun positive und ein negatives Signal, während an vier Tagen keine klare Richtung erkennbar war. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren mehrheitlich positiv, was zu einer positiven Einschätzung der Anlegerstimmung führt.

Die technische Analyse zeigt jedoch, dass Golar Lng derzeit keine guten Aussichten hat. Sowohl der 50- als auch der 200-Tages-Durchschnitt deuten auf eine negative Tendenz hin. Der aktuelle 200-Tages-Durchschnitt liegt bei 22,23 USD, was 8,05 Prozent unter dem letzten Schlusskurs von 20,44 USD liegt. Der 50-Tages-Durchschnitt von 22,4 USD weist ebenfalls eine Abweichung von 8,75 Prozent auf. Insgesamt erhält Golar Lng daher in Bezug auf trendfolgende Indikatoren eine schlechte Bewertung.

Auch aus fundamentaler Sicht zeigt sich, dass die Bewertung von Golar Lng nicht gut ist. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) beträgt aktuell 41, während vergleichbare Unternehmen in der Öl-, Gas- und Kraftstoffverbrauchsbranche im Durchschnitt ein KGV von 30 haben. Dies deutet darauf hin, dass Golar Lng aus fundamentaler Sicht überbewertet ist.

Die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt ebenfalls negative Aspekte. Die Diskussionsintensität war gering und die Rate der Stimmungsänderung war negativ. Insgesamt ergibt sich daher eine negative Einschätzung für Golar Lng.

Zusammenfassend erhält Golar Lng in Bezug auf die Anlegerstimmung und fundamentale sowie technische Analyse eine schlechte Bewertung. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie derzeit keine guten Aussichten bietet.