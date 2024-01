Gol Linhas Aereas Inteligentes Aktie: Deshalb geht es ihr gar nicht gut!

Der Aktienkurs von Gol Linhas Aereas Inteligentes zeigt im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Unternehmen aus dem gleichen Sektor ("Industrie") eine Rendite von 14,59 Prozent, was mehr als 1369 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. In der "Fluggesellschaften"-Branche beträgt die mittlere Rendite in den letzten 12 Monaten 18,26 Prozent, wobei Gol Linhas Aereas Inteligentes mit 3,67 Prozent deutlich darunter liegt. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Gol Linhas Aereas Inteligentes liegt bei 31, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 27,48 als überbewertet angesehen wird. Aus fundamentaler Sicht erhält das Unternehmen daher eine "Schlecht"-Bewertung.

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass der letzte Schlusskurs der Gol Linhas Aereas Inteligentes-Aktie (3,18 USD) sowohl dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Handelstage (3,36 USD) als auch dem der letzten 50 Handelstage (3,48 USD) deutlich darunter liegt. Auf Basis dieser Berechnungen erhält die Aktie in der technischen Analyse ein "Schlecht"-Rating.

In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 2 Analystenbewertungen für die Gol Linhas Aereas Inteligentes-Aktie abgegeben, wobei 1 Bewertung "Gut", 0 "Neutral" und 1 "Schlecht" war. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 4,8 USD, was ein Aufwärtspotential von 50,94 Prozent vom letzten Schlusskurs (3,18 USD) bedeutet. Daraus ergibt sich eine "Gut"-Empfehlung für die Aktie.

Insgesamt erhält Gol Linhas Aereas Inteligentes gemischte Bewertungen in den verschiedenen Analysen, wobei das Unternehmen sowohl positive als auch negative Einschätzungen erhält.