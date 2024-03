Gol Linhas Aereas Inteligentes Aktie: Was jetzt noch richtig spannend wird …

Die Stimmung der Anleger bezüglich Gol Linhas Aereas Inteligentes ist neutral, basierend auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien in den letzten zwei Wochen. Es gab weder positive noch negative Ausschläge. In den letzten ein, zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt haben. Aufgrund dieser Stimmung erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung. Das Anleger-Stimmungsbarometer insgesamt bewertet Gol Linhas Aereas Inteligentes daher als "Neutral".

In der fundamentalen Analyse zeigt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Gol Linhas Aereas Inteligentes einen Wert von 6,98, der deutlich günstiger ist als der Branchendurchschnitt von 27,69. Dies ergibt eine Unterbewertung von 75 Prozent, weshalb der Titel als "Gut" eingestuft wird.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Aktie von Gol Linhas Aereas Inteligentes liegt bei 70, was auf eine Überkauftheit hinweist und eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu zeigt der RSI auf 25-Tage-Basis (59,15) keine Über- oder Unterkauftheit, weshalb hier eine "Neutral"-Bewertung vorliegt. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung eine "Schlecht"-Rating für Gol Linhas Aereas Inteligentes.

Abschließend betrachtet liegt die Dividendenrendite von Gol Linhas Aereas Inteligentes bei 0 %, während der Branchendurchschnitt bei 4,88 % liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Einstufung aufgrund der niedrigeren Ausschüttung im Vergleich zum Branchendurchschnitt.