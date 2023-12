Gol Linhas Aereas Inteligentes Aktie: Es hat sich bereits abgezeichnet …

Weitere Suchergebnisse zu "China CITIC Bank":

Der Relative Strength Index, auch bekannt als RSI, ist ein prominenter Indikator, der verwendet wird, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Der RSI für Gol Linhas Aereas Inteligentes liegt bei 48,78 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Auch der RSI25, der die Auf- und Abwärtsbewegungen über einen Zeitraum von 25 Tagen betrachtet, ergibt eine Einstufung als "Neutral" mit einem Wert von 49,04. Insgesamt führt dies zu einem Rating von "Neutral".

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der aktuelle Kurs der Gol Linhas Aereas Inteligentes-Aktie von 3,54 USD eine Entfernung von +6,63 Prozent vom GD200 (3,32 USD), was ein "Gut"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, weist einen Kurs von 3,31 USD auf, was zu einem Abstand von +6,95 Prozent führt und ebenfalls als "Gut"-Signal bewertet wird. Zusammenfassend kann der Aktienkurs unter Berücksichtigung des Durchschnitts aus 50 und 200 Tagen als "Gut" eingestuft werden.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich Gol Linhas Aereas Inteligentes ist insgesamt neutral. In den vergangenen Wochen wurden weder positive noch negative Themen in den Diskussionen hervorgehoben, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

In Bezug auf fundamentale Daten beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) aktuell 32,57, was 19 Prozent über dem Branchendurchschnitt (Branche: Fluggesellschaften) von 27 liegt. Dies führt zu einer Überbewertung der Aktie und einer Bewertung als "Schlecht".