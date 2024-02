Gol Linhas Aereas Inteligentes Aktie: Bloß aufpassen!

In den sozialen Medien hat sich die Stimmung gegenüber Gol Linhas Aereas Inteligentes in den letzten vier Wochen aufgehellt, während die Kommunikationsfrequenz leicht abgenommen hat. Dies führt zu einer insgesamt positiven Bewertung der Aktie. Die Analysten haben in den letzten zwölf Monaten eine neutrale Einstufung vorgenommen, wobei das Kursziel im Mittel bei 4,8 USD liegt, was eine erwartete Kursentwicklung von 336,36 Prozent bedeutet. Die technische Analyse zeigt, dass die Aktie derzeit unter dem gleitenden Durchschnittskurs liegt und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Die Dividendenrendite beträgt 0 Prozent, was deutlich unter dem Branchendurchschnitt liegt. Basierend auf diesen Faktoren erhält die Aktie eine insgesamt negative Bewertung als unrentables Investment.

