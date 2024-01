Gokurakuyu Aktie: Alles nach Plan!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, basierend auf den Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit. Gokurakuyu wird anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage bewertet, der momentan bei 17,65 Punkten liegt, was bedeutet, dass die Gokurakuyu-Aktie überverkauft ist und daher ein "Gut"-Rating erhält. Der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis zeigt hingegen, dass Gokurakuyu weder überkauft noch überverkauft ist und daher mit "Neutral" eingestuft wird. Zusammenfassend erhält Gokurakuyu eine "Gut"-Bewertung für den kurzfristigen RSI und eine "Neutral"-Einstufung für den RSI auf 25-Tage-Basis.

In Bezug auf die Diskussion in den sozialen Medien und die neuesten Nachrichten über das Unternehmen wird Gokurakuyu in unserer Stimmungsanalyse neutral eingestuft, da es weder besonders positive noch negative Ausschläge gab. Die Anlegerstimmung wird daher insgesamt als "Neutral" bewertet.

Aus charttechnischer Sicht weicht der Durchschnitt des Schlusskurses der Gokurakuyu-Aktie für die letzten 200 Handelstage (+10,18 Prozent) positiv ab, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Auf der kurzfristigeren Analysebasis erhält die Aktie hingegen eine "Neutral"-Bewertung, da der letzte Schlusskurs auf ähnlicher Höhe liegt.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt durchschnittliche Diskussionsintensität und kaum Änderungen in der Stimmungsrate, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Insgesamt ergibt sich für Gokurakuyu eine "Gut"-Bewertung für den kurzfristigen RSI, eine "Neutral"-Einstufung für den RSI auf 25-Tage-Basis, eine "Neutral"-Einschätzung der Anlegerstimmung und eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Die Kommunikation im Internet und die Stimmungsanalyse führen zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" für Gokurakuyu.