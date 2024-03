Going Public Media Aktie: Das ist mal eine Nummer!

Das Anleger-Sentiment für Going Public Media bleibt neutral, basierend auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen gab es weder positive noch negative Ausschläge, und in den letzten ein bis zwei Tagen wurden keine besonders positiven oder negativen Themen identifiziert, die das Interesse der Anleger geweckt hätten. Daher erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt eine durchschnittliche Diskussionsintensität für die Aktie von Going Public Media in den vergangenen Monaten. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

In der technischen Analyse wird der Relative-Stärke-Index (RSI) verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Going Public Media zeigt der RSI7 einen Wert von 100 Punkten, was auf eine überkaufte Situation hinweist und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der RSI25 weist ebenfalls auf eine Überkauft-Situation hin, was zu einer weiteren "Schlecht"-Einstufung führt.

Die 200-Tage-Linie (GD200) der Going Public Media verläuft bei 1,83 EUR, während der Aktienkurs selbst bei 1,63 EUR liegt, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Der GD50 zeigt hingegen eine aktuelle Differenz von -4,68 Prozent, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Bewertung auf Basis der technischen Analyse.