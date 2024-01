Going Public Media Aktie: Womit Sie rechnen sollten!

Weitere Suchergebnisse zu "PureCycle Technologies":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt und somit ein guter Anhaltspunkt für überkaufte oder unterkaufte Titel ist. Für die Going Public Media-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage 60, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und daher eine "Neutral"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu liegt der 25-Tage-RSI bei 42,98, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Going Public Media.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt unsere Analyse, dass sich die Stimmung für Going Public Media in den letzten Wochen kaum verändert hat. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität in den letzten vier Wochen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit "Neutral" bewertet.

Bei der technischen Analyse ist zu beachten, dass der aktuelle Kurs der Going Public Media-Aktie bei 1,75 EUR liegt, was +6,71 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage (GD50) liegt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Gut". Auf der anderen Seite beträgt die Distanz zum GD200, dem Durchschnitt der letzten 200 Tage, -7,41 Prozent, was zu einer langfristigen Einschätzung von "Schlecht" führt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht daher als "Neutral" eingestuft.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls ein wichtiger Aspekt, der berücksichtigt werden muss. In den sozialen Medien wurde die Going Public Media-Aktie in letzter Zeit ohne besonders positive oder negative Ausschläge diskutiert. Daher ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Bewertung bei der Analyse der Anleger-Stimmung.

Insgesamt lässt sich festhalten, dass die Going Public Media-Aktie sowohl aus technischer als auch aus sentimentaler Sicht eine "Neutral"-Bewertung erhält.