Going Public Media Aktie: Was wird das noch werden?

Das Internet hat einen großen Einfluss auf die Stimmungen und Diskussionen rund um Aktien. Die Diskussionsintensität in den sozialen Medien und die Häufigkeit der Stimmungsänderungen spielen dabei eine wichtige Rolle. Going Public Media wurde in Bezug auf die Diskussionen als neutral bewertet. Die Rate der Stimmungsänderung blieb in letzter Zeit weitgehend unverändert, was insgesamt zu einer neutralen Bewertung führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) für die Going Public Media-Aktie ergibt eine neutrale Bewertung. Der RSI7 beträgt 13,79, was eine positive Empfehlung darstellt, während der RSI25 bei 52,54 liegt und somit als neutral eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daher ein positives Gesamtranking auf Basis des Relative Strength-Indikators.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen eher neutral. Die überwiegend privaten Nutzer äußerten sich größtenteils neutral zu dem Unternehmen. Insgesamt wird daher die Anleger-Stimmung als neutral eingestuft.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Going Public Media-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 1,91 EUR liegt. Der letzte Schlusskurs von 1,59 EUR weicht somit um -16,75 Prozent ab, was charttechnisch als schlecht bewertet wird. Auf Basis der letzten 50 Handelstage wird die Aktie jedoch als neutral eingestuft, da der Schlusskurs von 1,63 EUR nur um -2,45 Prozent abweicht.

Zusammenfassend ergibt sich für die Going Public Media-Aktie eine neutrale Bewertung auf Grundlage der Diskussionen in den sozialen Medien, des Relative Strength-Index und der technischen Analyse.