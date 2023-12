Going Public Media Aktie: Die Vorzeichen waren schon lange da …

Weitere Suchergebnisse zu "Velo3D":

Die Diskussionen über Going Public Media in den sozialen Medien deuten auf neutrale Einschätzungen und Stimmungen hin. Unserer Redaktion zufolge ist das Unternehmen daher als "Neutral" einzustufen.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Going Public Media-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 1,93 EUR lag, während der letzte Schlusskurs bei 1,52 EUR lag. Dies entspricht einer Abweichung von -21,24 Prozent und wird charttechnisch als "Schlecht" bewertet. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (1,65 EUR) liegt unter dem Schlusskurs, was zu einer Abweichung von -7,88 Prozent führt und ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Going Public Media-Aktie beträgt 61,36, was auf eine neutrale Einschätzung hinweist. Auch der RSI25-Wert von 61 zeigt an, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer weiteren "Neutral"-Einstufung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien zeigt sich keine bedeutende Tendenz oder Diskussionsintensität, was zu einem weiteren "Neutral"-Rating führt.

Zusammenfassend ist die Aktie von Going Public Media aus technischer und sozialer Sicht als "Neutral" einzustufen.