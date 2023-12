Going Public Media Aktie: Es hat sich angekündigt und jetzt …

Die Anlegerstimmung für Going Public Media war in den letzten Tagen grundsätzlich neutral, wie aus einer Analyse der Diskussionen in den sozialen Medien hervorgeht. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen wurden überwiegend neutral aufgenommen. Basierend auf einer Stimmungsanalyse erhält Going Public Media daher eine "Neutral"-Einschätzung von der Redaktion.

Der Relative Strength Index (RSI) der Going Public Media-Aktie zeigt ebenfalls eine neutrale Bewertung. Sowohl der 7-Tage-RSI von 52 als auch der 25-Tage-RSI von 52,54 weisen darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch unterverkauft ist.

Die Sentiment- und Buzz-Analyse ergab, dass sich die Stimmung in den sozialen Medien in den letzten Wochen kaum verändert hat. Auch die Diskussionsstärke war für Going Public Media in den letzten vier Wochen unauffällig. Daher erhält die Aktie insgesamt eine "Neutral"-Bewertung in Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der aktuelle Kurs der Going Public Media-Aktie von 1,59 EUR eine Entfernung von -17,62 Prozent vom GD200 (1,93 EUR), was auf ein "Schlecht"-Signal hinweist. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, weist hingegen auf ein "Neutral"-Signal hin, da der Abstand -3,64 Prozent beträgt.

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass Going Public Media in Bezug auf die Anlegerstimmung, den RSI, das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien sowie die technische Analyse insgesamt eine "Neutral"-Bewertung erhält.