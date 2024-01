Gohigh Data Networks Aktie: Das wird noch lange nicht jedem gefallen!

Derzeit zahlt Gohigh Networks niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Kommunikationsausrüstung. Mit einem Unterschied von 1,01 Prozentpunkten (0 % gegenüber 1,01 %) wird die Dividendenpolitik der Aktie als "Schlecht" eingestuft.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnittskurs der Gohigh Networks aktuell bei 5,92 CNH liegt, während der Aktienkurs bei 5,43 CNH liegt. Dies führt zu einer Distanz zum GD200 von -8,28 Prozent, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Der GD50 der vergangenen 50 Tage liegt derzeit bei 6,31 CNH, was bedeutet, dass die Aktie mit einem Abstand von -13,95 Prozent als "Schlecht" eingestuft wird. Insgesamt wird die Aktie daher mit "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength-Index (RSI), ein wichtiges Signal der technischen Analyse, zeigt bei Gohigh Networks einen RSI von 69,12, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25, bezogen auf 25 Tage, liegt bei 78,76 und wird als Indikator für eine "Schlecht"-Einschätzung auf diesem Niveau betrachtet. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamteinschätzung von "Schlecht".

Die Anleger-Stimmung bei Gohigh Networks in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. Die Auswertung der Äußerungen und Meinungen der letzten beiden Wochen zeigt, dass insbesondere positive Themen in den Diskussionen im Mittelpunkt standen, was zu einer Gesamteinschätzung von "Gut" führt. Daher ergibt sich insgesamt eine "Gut"-Einschätzung der Anleger-Stimmung.