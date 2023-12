Gohigh Data Networks Aktie: Wirklich lohnenswert?

Die Gohigh Networks-Aktie wird derzeit auf Grundlage fundamentaler Kriterien neutral bewertet, da das aktuelle KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 213,06 auf ähnlichem Niveau wie der Branchendurchschnitt liegt. In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) wird die Aktie als überkauft eingestuft, da der 7-Tage-RSI 81,75 Punkte beträgt. Der 25-Tage-RSI liegt bei 48,73, was auf eine neutrale Einstufung hinweist. Die Dividendenrendite von 0 % liegt unter dem Branchendurchschnitt, was zu einer schlechten Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens führt. In der technischen Analyse erhält die Aktie eine neutrale Bewertung, da der aktuelle Kurs nur geringfügig vom gleitenden Durchschnitt abweicht. Insgesamt wird Gohigh Networks aufgrund dieser Kriterien neutral bewertet.

