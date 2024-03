Gohigh Data Networks Aktie: Besser könnte es gar nicht laufen!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Wertpapier momentan "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für Gohigh Networks betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 29,27 Punkten, was darauf hindeutet, dass Gohigh Networks überverkauft ist und die Aktie als "Gut" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen an, dass Gohigh Networks weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einem "Neutral"-Rating führt.

In Bezug auf fundamentale Kriterien wird das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) betrachtet. Gohigh Networks hat ein KGV von 213,06, was in etwa dem Durchschnitt der Vergleichsbranche entspricht. Aufgrund dessen erhält die Aktie ein "Neutral"-Rating.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt der letzten 200 Handelstage für den Schlusskurs der Gohigh Networks-Aktie bei 5,67 CNH liegt. Der Schlusskurs am letzten Handelstag betrug 5,34 CNH, was zu einer negativen Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auf der anderen Seite liegt der 50-Tages-Durchschnitt bei 4,98 CNH, was einen positiven Unterschied von 7,23 Prozent zum letzten Schlusskurs bedeutet. Daraus ergibt sich eine "Gut"-Bewertung für die kurzfristige Charttechnik und insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.

Die Analyse des Sentiments und Buzz im Internet ergibt, dass Gohigh Networks langfristig eine starke Diskussionsaktivität aufweist, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt jedoch kaum Veränderungen, was zu einem insgesamt "Gut" für das langfristige Stimmungsbild führt.