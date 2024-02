Gohealth Llc, ist immer für eine Überraschung gut!

Die technische Analyse der Gohealth-Aktie ergibt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 15,47 USD liegt. Der letzte Schlusskurs von 12,77 USD weicht davon um -17,45 Prozent ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auf Basis der letzten 50 Handelstage liegt der Durchschnitt bei 13,21 USD, wodurch der letzte Schlusskurs mit -3,33 Prozent Abweichung eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt ergibt sich somit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating für die Gohealth-Aktie.

Im Hinblick auf die Analysteneinschätzung erhielt die Aktie in den letzten 12 Monaten 1 "Neutral"- und 1 "Schlecht"-Bewertung, was langfristig zu einem "Neutral"-Rating seitens institutioneller Analysten führt. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber basierend auf dem aktuellen Kurs von 12,77 USD erwarten Analysten eine Entwicklung von -11,9 Prozent, was zu einem mittleren Kursziel von 11,25 USD führt und somit als "Schlecht"-Einschätzung betrachtet wird. Insgesamt ergibt sich für die Bewertung durch institutionelle Analysten eine "Neutral"-Stufe.

Die Sentiment- und Buzz-Analyse zeigt, dass die Stimmung für Gohealth in den letzten Wochen kaum verändert hat, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Ebenso wurde keine außergewöhnliche Aktivität in den sozialen Medien gemessen, wodurch die Aktie ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Schlecht" bewertet.

Das Anleger-Sentiment für die Gohealth-Aktie zeigt, dass in den sozialen Medien überwiegend positive Meinungen veröffentlicht wurden und sich der Meinungsmarkt in den letzten Tagen insbesondere mit positiven Themen rund um Gohealth beschäftigt hat. Dies führt zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung bei der Analyse der Anleger-Stimmung.