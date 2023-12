Gohealth Llc Aktie: Hier braucht man sich keine Sorgen machen!

Die Analystenbewertung der Gohealth-Aktie liegt derzeit bei "Neutral". Im vergangenen Jahr wurden insgesamt 0 positive, 1 neutrale und 1 negative Bewertung abgegeben. Es gibt keine aktuellen Aktualisierungen von Analysten zu Gohealth. Basierend auf der durchschnittlichen Kursprognose der Analysten von 11,25 USD hat die Aktie ein Abwärtspotenzial von -23,68 Prozent, was einer "Schlecht"-Empfehlung entspricht.

Die Einschätzung der Anleger bezüglich der Stimmung rund um die Gohealth-Aktie beruht auf sozialen Plattformen. Die überwiegende Mehrheit der Kommentare und Befunde war positiv, jedoch wurden in den letzten Tagen hauptsächlich neutrale Themen diskutiert. Somit erhält die Aktie in dieser Hinsicht die Einstufung "Gut".

In den letzten Wochen wurde eine deutliche positive Veränderung des Stimmungsbildes bei Gohealth festgestellt. Dies bedeutet, dass die Anzahl der positiven Themen in den sozialen Medien zugenommen hat. Auch die Aufmerksamkeit über das Unternehmen war höher, was zu einer positiven Bewertung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Gohealth-Aktie von 14,74 USD -5,87 Prozent vom GD200 (15,66 USD) entfernt ist, was ein negatives Signal darstellt. Allerdings liegt der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, bei 13,45 USD, was einem positiven Signal entspricht.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Gohealth-Aktie derzeit neutral bewertet wird, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.