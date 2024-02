Gogoro Aktie: Die nächste Hiobsbotschaft!

Weitere Suchergebnisse zu "Gogoro":

Die technische Analyse der Gogoro-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 2,75 USD liegt, während der aktuelle Aktienkurs 1,55 USD beträgt. Dies entspricht einer Distanz von -43,64 Prozent zum GD200, was als "Schlecht" bewertet wird. Der GD50 der letzten 50 Tage steht bei 2,25 USD, was einem Abstand von -31,11 Prozent entspricht und ebenfalls als "Schlecht" eingestuft wird. Insgesamt wird die Aktie daher als "Schlecht" bewertet.

Das Sentiment und der Buzz rund um die Gogoro-Aktie wurden ebenfalls analysiert. Dabei wurde festgestellt, dass die Anzahl der Beiträge und die Diskussionsintensität unterdurchschnittlich sind, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung wird negativ bewertet, wodurch die Gesamtnote für das langfristige Stimmungsbild auf "Schlecht" festgelegt wird.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage liegt bei 95,56 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Gogoro-Aktie überkauft ist und daher als "Schlecht" bewertet wird. Auch der RSI25 von 76,86 zeigt, dass die Aktie überkauft ist und somit ebenfalls eine "Schlecht"-Bewertung erhält.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment wurde festgestellt, dass in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv über die Gogoro-Aktie diskutiert wurde, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers führt.