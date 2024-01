Gogoro Aktie: Das kann keiner glauben

Weitere Suchergebnisse zu "Gogoro":

Die Anlegerstimmung bezüglich Gogoro ist laut einer Analyse der Diskussionen in den sozialen Medien in den letzten Tagen überwiegend positiv. In den letzten acht Tagen war die Diskussion hauptsächlich von positiven Themen geprägt, während es keine negativen Diskussionen gab. An sechs Tagen waren die Anleger eher neutral eingestellt. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen in den letzten ein bis zwei Tagen waren größtenteils positiv. Auf Basis dieser Stimmungsanalyse erhält Gogoro eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion, was die Anlegerstimmung betrifft.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI), der die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von sieben Tagen berücksichtigt, wird ein Wert von 62,86 bei Gogoro als "Neutral" eingestuft. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 52,81 und deutet ebenfalls auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Somit ergibt sich insgesamt eine Gesamteinschätzung von "Neutral".

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Gogoro derzeit bei 3,02 USD liegt, während die Aktie selbst einen Kurs von 2,58 USD hat. Dies entspricht einer Distanz zum GD200 von -14,57 Prozent, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Der GD50 der letzten 50 Tage liegt bei 2,58 USD, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt.

Die Sentiment- und Buzz-Analyse, die die Stimmung rund um Aktien anhand von Beiträgen und Diskussionen im Internet bewertet, zeigt eine mittlere Aktivität und eine positive Veränderung der Stimmung in Bezug auf Gogoro. Insgesamt wird die Aktie daher bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes mit "Gut" bewertet.