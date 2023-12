Gogoro Aktie: Wer abwartet, ist gut beraten

Weitere Suchergebnisse zu "Gogoro":

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist, basierend auf den Auf- und Abwärtsbewegungen im Zeitverlauf. Für Gogoro wird der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage sowie der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 37,7, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Der RSI25-Wert von 48,7 führt ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung. Somit erhält Gogoro eine "Neutral"-Bewertung für diesen Aspekt der Analyse.

In Bezug auf die Anlegerstimmung zeigt sich in den sozialen Medien eine überwiegend positive Haltung gegenüber Gogoro in den letzten Tagen. Es gab zehn positive, drei negative und einen neutralen Tag in der Diskussion. Auch die jüngsten Nachrichten über das Unternehmen sind größtenteils positiv, was zu einer "Gut"-Einschätzung auf Basis der Stimmungsanalyse führt.

Die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz ergibt, dass die Diskussionsintensität die übliche Aktivität aufweist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt sich jedoch positiv, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" für Gogoro führt.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der gleitende Durchschnittskurs, dass Gogoro derzeit als "Schlecht" eingestuft wird, da der Kurs um -12,75 Prozent unter dem GD200 verläuft. Der GD50 ergibt hingegen eine "Neutral"-Bewertung, da die Abweichung des Aktienkurses bei +2,3 Prozent liegt. Insgesamt erhält Gogoro somit ein "Neutral"-Rating auf Basis der technischen Analyse.