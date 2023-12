Gogoro Aktie: Jetzt bloß einen kühlen Kopf behalten!

Weitere Suchergebnisse zu "Manz":

Die technische Analyse der Gogoro-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses in den letzten 200 Handelstagen bei 3,03 USD lag. Der aktuelle Schlusskurs von 2,56 USD weicht somit um -15,51 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet wird. Betrachtet man den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, so liegt dieser bei 2,59 USD, was einer Abweichung des letzten Schlusskurses um -1,16 Prozent entspricht. Auf dieser kurzfristigeren Analysebasis erhält die Gogoro-Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung. Zusammengefasst erhält die Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Die Diskussionen über Gogoro in den sozialen Medien zeigen, dass in den letzten beiden Wochen insgesamt positive Meinungen überwiegen. Die neutralen Themen überwiegen in den vergangenen Tagen. Die Redaktion schließt daraus, dass das Unternehmen als "Gut" einzustufen ist. Bezogen auf die Anlegerstimmung ist die Aktie von Gogoro daher mit "Gut" angemessen bewertet.

Ein weiterer Faktor, der die Stimmung rund um Aktien beeinflusst, ist das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet. Die Analyse der Beitragsanzahl und Diskussionsintensität zeigt eine unterdurchschnittliche Aktivität, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Gogoro war gering, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Somit erhält die Aktie bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Schlecht".

Abschließend kann der Relative Strength-Index (RSI) als Grundlage für die Bewertung herangezogen werden. Der RSI für einen Zeitraum von 7 Tagen liegt bei 48,78, was einer Bewertung als "Neutral" entspricht. Der RSI25 beläuft sich auf 54,8, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Zusammenfassend ergibt sich also ein Gesamtbild, das zu einem Rating "Neutral" führt.