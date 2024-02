Gogoro Aktie: Ein Crash wie aus dem Lehrbuch!

Weitere Suchergebnisse zu "Gogoro":

Die Stimmung in der Internet-Kommunikation über Gogoro hat sich in den letzten Wochen deutlich verbessert. Dies spiegelt sich auch im Anleger-Sentiment wider, das überwiegend positiv ist. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt jedoch keine außergewöhnliche Aktivität. Insgesamt erhält die Aktie daher eine "Gut"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) für Gogoro liegt bei 77,42, was als überkauft gilt und zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Auch der RSI25, der sich auf einen längeren Zeitraum bezieht, deutet auf eine überkaufte Situation hin und erhält ebenfalls eine "Schlecht"-Bewertung.

Die technische Analyse der Gogoro-Aktie zeigt, dass der aktuelle Schlusskurs deutlich unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt, was zu einer weiteren Bewertung als "Schlecht" führt. Auch auf Basis der letzten 50 Handelstage erhält die Aktie aufgrund des Unterschieds zum gleitenden Durchschnitt ein "Schlecht"-Rating.

Insgesamt ergibt sich somit eine negative Bewertung für die Gogoro-Aktie aufgrund der anhaltenden überkauften Situation und der negativen charttechnischen Entwicklung.