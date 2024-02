Gogold Aktie: Schlechte Nachrichten ohne Ende!

Die kanadische Bergbaugesellschaft Gogold hat sich in verschiedenen Bereichen im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche "Metalle und Bergbau" als unterdurchschnittlich erwiesen. Dies geht aus einer Analyse hervor, die von Branchenexperten durchgeführt wurde.

Im Hinblick auf die Dividendenpolitik wurde festgestellt, dass das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei Gogold derzeit bei 0 liegt. Dies führt zu einer negativen Differenz von -3,5 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt. Aufgrund dieser Tatsache erhielt Gogold eine "Schlecht"-Bewertung von den Analysten.

In Bezug auf die Aktienkursentwicklung konnte Gogold in den letzten 12 Monaten eine Performance von -48,56 Prozent verzeichnen. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Metalle und Bergbau"-Branche im Durchschnitt um -21,55 Prozent gefallen, was zu einer Unterperformance von -27,01 Prozent für Gogold führt. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich wird Gogold daher als unterdurchschnittlich bewertet.

Die fundamentale Analyse ergab, dass die Aktie von Gogold nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als überbewertet gilt. Das KGV liegt mit 1127,18 insgesamt 244 Prozent höher als der Branchendurchschnitt im Segment "Metalle und Bergbau". Aufgrund dieser Überbewertung wurde die Aktie aus fundamentaler Sicht ebenfalls als "Schlecht" eingestuft.

Auch der Relative Strength Index (RSI) deutet darauf hin, dass die Gogold-Aktie überkauft ist. Der RSI der letzten 7 Tage liegt bei 88, was auf eine überkaufte Situation hinweist. Im Vergleich dazu liegt der RSI auf 25-Tage Basis bei 53,47, was bedeutet, dass Gogold hier weder überkauft noch -verkauft ist. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für Gogold.