Gogold Aktie: Es gibt was neues!

Weitere Suchergebnisse zu "Gold":

Derzeit wird Gogold als überbewertet eingestuft, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 1127 liegt. Das bedeutet, dass die Börse 1127,18 Euro für jeden Euro Gewinn von Gogold zahlt, was 234 Prozent mehr ist als der Durchschnittswert in der "Metalle und Bergbau"-Branche. Aus diesem Grund wird der Titel auf Grundlage des KGV als "Schlecht" bewertet.

In den vergangenen 12 Monaten erzielte Gogold eine Performance von -46,95 Prozent, während ähnliche Aktien in der Branche im Durchschnitt um -22,29 Prozent gefallen sind. Dies führt zu einer Unterperformance von -24,66 Prozent im Branchenvergleich. Auch im "Materialien"-Sektor lag Gogold mit -24,66 Prozent unter dem Durchschnittswert von -22,29 Prozent. Aufgrund dieser Unterperformance wird der Titel auch in dieser Kategorie als "Schlecht" eingestuft.

Die Diskussionen in den sozialen Medien rund um Gogold zeigen eine gemischte Stimmung. In den vergangenen beiden Wochen überwogen die negativen Meinungen, während in den letzten Tagen hauptsächlich positive Themen angesprochen wurden. Daher wird das Unternehmen als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen eine Zunahme positiver Kommentare über Gogold, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Aktie erhielt auch eine steigende Aufmerksamkeit, was ebenfalls zu einer positiven Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher mit einem "Gut"-Rating bewertet.

Kaufen, halten oder verkaufen – Ihre Gogold-Analyse vom 08.03. liefert die Antwort:

Wie wird sich Gogold jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Gogold-Analyse.

Gogold: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...