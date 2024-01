Gogo Aktie: Die nächste Hiobsbotschaft!

Weitere Suchergebnisse zu "Gogo":

Der Relative Strength Index (RSI) für die Aktie von Gogo liegt bei 76,69, was darauf hinweist, dass die Situation als überkauft betrachtet wird. Dies führt zu einer Bewertung als "Schlecht". Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 67, was als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation gilt und somit ein "Neutral" zugeordnet wird. Insgesamt wird daher für diese Kategorie die Einstufung "Schlecht" vergeben.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte bei Gogo in den letzten Wochen eine deutliche Veränderung des Stimmungsbildes hin zum Positiven festgestellt werden. Dies wird durch positive Auffälligkeiten in den sozialen Medien belegt, was zu einer Bewertung dieses Kriteriums mit "Gut" führt. Allerdings war auch eine höhere Aufmerksamkeit über das Unternehmen feststellbar, was ebenfalls mit einer "Gut"-Bewertung honoriert wird. Zusammengefasst bekommt Gogo für diese Stufe daher ein "Gut".

Die technische Analyse zeigt, dass die Aktie von Gogo mit einem Kurs von 8,79 USD inzwischen -12,36 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt ist. Dies führt zur kurzfristigen Einschätzung "Schlecht". Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen lautet die Einstufung "Schlecht", da die Distanz zum GD200 sich auf -31,86 Prozent beläuft. Insofern wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume insgesamt als "Schlecht" eingeschätzt.

Im Branchenvergleich erzielte Gogo in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -34,26 Prozent. Das bedeutet eine Underperformance von -123,55 Prozent im Branchenvergleich für Gogo im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Drahtlose Telekommunikationsdienste"-Branche, die im Durchschnitt um 89,29 Prozent gestiegen sind. Auch im Vergleich zum "Telekommunikationsdienste"-Sektor, der eine mittlere Rendite von 9,58 Prozent hatte, lag Gogo um 43,83 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.