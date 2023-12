Gogo Aktie: Wird es jetzt nochmal richtig spannend?

Weitere Suchergebnisse zu "Gogo":

Der Relative Strength Index, RSI, ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als „überverkauft“, zwischen 70 und 100 als „überkauft“ und dazwischen als neutral. Der RSI der Gogo liegt bei 55,75, was als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25, der den Zeitraum von 25 Tagen betrachtet, hat einen Wert von 49,81, was ebenfalls auf eine "Neutral"-Einschätzung hindeutet. Insgesamt wird die Gogo daher als "Neutral" bewertet.

Bei der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Gogo-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen betrachtet. Dieser beträgt aktuell 13,43 USD, was zu einer Bewertung der Aktie als "Schlecht" führt. Eine Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt jedoch einen Wert von 10,7 USD, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Somit erhält die Gogo-Aktie insgesamt ein "Neutral"-Rating bei der einfachen Charttechnik.

In Bezug auf fundamentale Kriterien weist die Gogo-Aktie ein aktuelles Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 8,48 auf, was unter dem Branchendurchschnitt von 33,26 liegt. Daher wird die Aktie als unterbewertet eingestuft und erhält eine "Gut"-Bewertung auf fundamentaler Basis.

In Bezug auf Dividendenrendite weist Gogo derzeit eine Rendite von 0 % auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 9,11 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" in Bezug auf die ausgeschütteten Dividenden.