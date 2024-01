Gogo Aktie: Wie lange soll das noch so gehen?

Weitere Suchergebnisse zu "Gogo":

Die Stimmung und die Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien haben sich in den letzten vier Wochen bei Gogo verschlechtert, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Kommunikationsfrequenz blieb jedoch unverändert. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Gogo liegt bei 8, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 34,09 als unterbewertet betrachtet wird, was zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Die Dividendenrendite von Gogo liegt bei 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 9,55 Prozent liegt, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Telekommunikationsdienste") liegt Gogo mit einer Rendite von -34,26 Prozent mehr als 45 Prozent darunter. Die Branche "Drahtlose Telekommunikationsdienste" erreichte eine mittlere Rendite von 87,87 Prozent, während Gogo nur 122,12 Prozent erreichte, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt.