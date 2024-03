Gogo Aktie: Was kommt da auf sie zu?

Weitere Suchergebnisse zu "Gogo":

Die Aktie von Gogo wird derzeit aufgrund fundamentaler Kennzahlen als unterbewertet eingestuft. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 8,04, was im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen in der Drahtlos-Telekommunikationsbranche (45,62) eine Unterbewertung um 82 Prozent signalisiert.

Bei der technischen Analyse mittels des Relative Strength Index (RSI) zeigt sich, dass die Gogo-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Der 7-Tage-RSI liegt bei 35 Punkten, während der 25-Tage-RSI bei 59,38 Punkten liegt. Beide Werte führen zu einer neutralen Bewertung.

Die Analysteneinschätzung für die Gogo-Aktie ist derzeit ebenfalls neutral. Von insgesamt 1 Bewertung in den letzten zwölf Monaten lautet eine neutral, was zu einer neutralen Gesamtbewertung führt. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten deutet jedoch auf ein Aufwärtspotenzial von 21,82 Prozent hin, was einer positiven Empfehlung entspricht.

Die Diskussionen in den sozialen Medien spiegeln ebenfalls eine positive Anlegerstimmung wider. In den letzten Wochen überwiegen die positiven Meinungen und Themen rund um die Aktie.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die fundamentale, technische und Anleger-Analyse darauf hindeutet, dass die Gogo-Aktie derzeit angemessen bewertet ist und eine positive Entwicklungspotenzial aufweist.