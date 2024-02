Gogo Aktie: Schlechte Nachrichten ohne Ende!

Weitere Suchergebnisse zu "Gogo":

Der Aktienkurs von Gogo hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -46,51 Prozent erzielt, was im Vergleich zu anderen Unternehmen im Bereich "Telekommunikationsdienste" eine Unterperformance von 34,57 Prozent darstellt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Drahtlose Telekommunikationsdienste" beträgt -4,16 Prozent, und Gogo liegt aktuell 42,35 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen bei Gogo eine deutliche Verschlechterung festgestellt werden. Dies zeigt sich in negativen Auffälligkeiten im Stimmungsbild und einer abnehmenden Aufmerksamkeit über das Unternehmen, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in diesem Bereich führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Gogo derzeit bei 12,28 USD liegt, während die Aktie selbst bei 8,5 USD notiert. Dies führt zu einer Distanz zum GD200 von -30,78 Prozent und einer Bewertung als "Schlecht". Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 9,42 USD, was einen Abstand von -9,77 Prozent zur Aktie bedeutet und somit ebenfalls als "Schlecht" bewertet wird. Insgesamt erhält Gogo daher in der technischen Analyse die Gesamtnote "Schlecht".

In fundamentalen Kennzahlen betrachtet, weist die Aktie von Gogo ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 7,45 auf, was 78 Prozent niedriger ist als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Drahtlose Telekommunikationsdienste". Diese Unterbewertung führt zu einer Einstufung als "Gut" in der fundamentalen Analyse.