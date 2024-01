Gogo Aktie: Ganz schlechte Aussichten!

Weitere Suchergebnisse zu "Gogo":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für Gogo liegt der 7-Tage-RSI bei 79,87 Punkten, was darauf hinweist, dass die Aktie momentan überkauft ist und als "Schlecht" eingestuft wird. Im Gegensatz dazu zeigt der 25-Tage-RSI, dass Gogo weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral" Bewertung führt.

Im Branchenvergleich des Aktienkurses hat Gogo in den letzten 12 Monaten eine Performance von -34,26 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien aus der "Drahtlose Telekommunikationsdienste"-Branche im Durchschnitt um 89,21 Prozent gestiegen sind. Dies führt zu einer Unterperformance von -123,47 Prozent für Gogo. Auch im Vergleich zum "Telekommunikationsdienste"-Sektor liegt die Rendite von Gogo um 44,14 Prozent unter dem Durchschnitt, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

In Bezug auf die Dividende liegt die Dividendenrendite von Gogo bei 0 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt von Drahtlose Telekommunikationsdienste, was einen geringeren Ertrag von 7,97 Prozentpunkten bedeutet. Somit fällt die Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens ebenfalls als "Schlecht" aus.

Die Anleger-Stimmung bei Gogo in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. In den vergangenen beiden Wochen wurden überwiegend positive Themen in den Diskussionen hervorgehoben, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt. Daher ergibt sich insgesamt eine Einschätzung von "Gut" in Bezug auf die Anleger-Stimmung.