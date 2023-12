Goff Corp Aktie: Wunder zur Mittagsstunde!

Weitere Suchergebnisse zu "Goff":

Die Analyse von Worldwide Nft hinsichtlich des Sentiments und Buzz zeigt, dass die Diskussionsintensität bezogen auf die Anzahl der Wortbeiträge eher schwach ist. Dies deutet auf eine unterdurchschnittliche Aktivität im Netz hin und führt zu einer "Schlecht"-Einstufung in diesem Bereich. Allerdings zeigt die Rate der Stimmungsänderung eine positive Veränderung, was zu einer Einschätzung als "Gut"-Wert führt. Insgesamt ergibt sich somit für Worldwide Nft in diesem Punkt die Einstufung: "Gut".

Bei der Betrachtung des Relative-Stärke-Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis zeigt sich, dass der RSI7 aktuell bei 19,35 Punkten liegt, was darauf hinweist, dass Worldwide Nft überverkauft ist. Daher erhält das Wertpapier eine "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen eine weniger starke Schwankung im Vergleich. Hier wird das Wertpapier als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält das Worldwide Nft-Wertpapier daher ein "Gut"-Rating in diesem Abschnitt.

In den letzten zwei Wochen wurde Worldwide Nft von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Auch in den vergangenen Tagen wurden überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Zusammengefasst ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung auf der Anleger-Stimmungs-Ebene.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt sich, dass die Worldwide Nft derzeit +20 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt ist, was zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Gut" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Einstufung als "Schlecht" bewertet. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume als "Neutral" eingestuft.