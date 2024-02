Goff Corp Aktie: Das Ende oder geht es weiter?

Weitere Suchergebnisse zu "Goff":

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Bei überkauften Titeln könnten kurzfristig eher Kursrücksetzer auftreten, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Für die Analyse ziehen wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Worldwide Nft heran. Der RSI7 liegt aktuell bei 91,11 Punkten, was darauf hinweist, dass Worldwide Nft überkauft ist. Daher erhält das Wertpapier eine "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der RSI25 liegt bei 53,06, was bedeutet, dass Worldwide Nft weder überkauft noch überverkauft ist, und daher als "Neutral" eingestuft wird.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurden überwiegend negative Meinungen zur Aktie von Worldwide Nft veröffentlicht. Allerdings beschäftigte sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Worldwide Nft, was insgesamt zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Aus charttechnischer Sicht liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Worldwide Nft-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 0,01 USD. Der letzte Schlusskurs (0.0103 USD) weicht um +3 Prozent ab, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch auf der Basis der letzten 50 Handelstage erhält die Aktie ein "Neutral"-Rating.

Hinsichtlich der Anzahl der Wortbeiträge und der Rate der Stimmungsänderung zeigt sich, dass Worldwide Nft eine erhöhte Aktivität im Netz aufweist. Dies deutet auf eine starke Diskussionsintensität hin und erfordert eine "Gut"-Einstufung. Die Rate der Stimmungsänderung weist jedoch eine negative Veränderung auf, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt.