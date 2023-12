Götenehus AB Aktie: War die Aufregung umsonst?

Die Stimmung und die Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien können wichtige Einblicke in das aktuelle Bild einer Aktie geben. In den letzten vier Wochen gab es bei Gotenehus keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild, daher wird die Aktie neutral bewertet. Auch die Kommunikationsfrequenz hat sich weder erhöht noch verringert, was zu einer neutralen Bewertung auf dieser Ebene führt.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Gotenehus eingestellt waren. Von insgesamt sieben positiven und einem negativen Tag gab es an einem Tag keine eindeutige Richtung. Die neuesten Nachrichten der letzten ein bis zwei Tage über das Unternehmen waren ebenfalls hauptsächlich positiv. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält Gotenehus daher eine gute Einschätzung für die Anlegerstimmung.

In der technischen Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Gotenehus-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 2,72 SEK, während der letzte Schlusskurs bei 3,2 SEK liegt, was einer Abweichung von +17,65 Prozent entspricht. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen (2,92 SEK) zeigt eine Abweichung von +9,59 Prozent, was zu einer guten Bewertung aus charttechnischer Sicht führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Gotenehus-Aktie hat einen Wert von 100, was bedeutet, dass die Aktie überkauft ist und eine schlechte Bewertung erhält. Auf 25-Tage-Basis ist die Aktie jedoch überverkauft und wird daher gut eingestuft. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung eine neutrale Bewertung für Gotenehus.