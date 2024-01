Goertek-Anleger wird’s freuen!

Die technische Analyse der Goertek-Aktie zeigt, dass sie derzeit ein "Gut" ist. Der gleitende Durchschnittskurs GD200 beträgt 18,24 CNH, während der Kurs der Aktie bei 19,78 CNH liegt, was einer Abweichung von +8,44 Prozent über dem Trendsignal entspricht. Der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) beträgt 18,63 CNH, was einer Abweichung von +6,17 Prozent entspricht. Dies führt insgesamt zu einer Einstufung als "Gut".

Die Stimmung der Anleger bezüglich Goertek in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. In den vergangenen beiden Wochen standen vor allem positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer Einschätzung als "Gut" führt.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Goertek liegt bei 698, was im Vergleich zur Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt liegt. Aus fundamentaler Sicht erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung.

Im Bereich Sentiment und Buzz gab es keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Goertek in den sozialen Medien. Die Intensität der Beiträge zu der Aktie zeigt jedoch, dass das Unternehmen derzeit viel Aufmerksamkeit seitens der Anleger erhält. Insgesamt führt dies zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Gut".