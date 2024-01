Goertek Aktie: Das nennen wir mal wirklich gute Nachrichten!

Die Einschätzung von Aktienkursen für das Unternehmen Goertek erfolgte durch unsere Analysten unter Berücksichtigung sowohl harter Faktoren wie Bilanzdaten als auch weicher Faktoren wie die Stimmung in sozialen Medien. Die Analyse ergab, dass die Kommentare neutral waren, jedoch in den letzten ein bis zwei Tagen überwiegend positive Themen rund um Goertek aufgegriffen wurden. Infolgedessen wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Neutral" eingestuft.

Die technische Analyse ergab, dass der gleitende Durchschnittskurs der Goertek bei 18,23 CNH liegt, während der aktuelle Kurs bei 21,01 CNH liegt. Dies führt zu einer Bewertung von "Gut" aufgrund der positiven Distanz zum GD200 und GD50.

Im Hinblick auf fundamentale Gesichtspunkte beträgt das aktuelle KGV von Goertek 698, was im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" als neutral eingestuft wird.

Der Relative Strength Index (RSI) der Goertek liegt bei 23,46, was auf eine überverkaufte Situation hinweist, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Der RSI25 liegt bei 32, was als neutral betrachtet wird, und somit führt dies zu einer Gesamtbewertung von "Gut" in dieser Kategorie.