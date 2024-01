Goertek Aktie: Das liegt auf Eis

Die Dividendenrendite der Aktie von Goertek beträgt derzeit 0,58 %, was 0,44 Prozentpunkte niedriger ist als der Branchendurchschnitt für Elektronische Geräte und Komponenten. Trotzdem wird die Dividendenpolitik des Unternehmens als "Neutral" bewertet.

Im Vergleich zu anderen Unternehmen im Sektor "Informationstechnologie" hat die Aktie von Goertek im vergangenen Jahr eine Rendite von 0,71 Prozent erzielt, was 13,28 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Branchenvergleich für Elektronische Geräte und Komponenten liegt die Rendite mit 19,4 Prozent unter dem Durchschnitt von 20,11 Prozent. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs ergibt für Goertek ein positives Rating. Der GD200 des Wertes liegt bei 18,24 CNH, während der Kurs der Aktie bei 19,78 CNH um +8,44 Prozent darüber liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage von 18,63 CNH zeigt eine Abweichung von +6,17 Prozent, was ebenfalls als positiv bewertet wird.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich Goertek ist insgesamt positiv. In den vergangenen Wochen wurden überwiegend positive Themen diskutiert, was zu einer Gesamteinschätzung von "Gut" für die Anleger-Stimmung führt. Daher wird auch in diesem Bereich eine positive Bewertung für die Aktie abgegeben.