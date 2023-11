Goertek Aktie: Wieso Anleger hier erstmal warten sollten!

In den letzten Wochen hat sich die Kommunikation über Goertek in den sozialen Medien nicht wesentlich verändert. Es gab keine klare Verschiebung hin zu übermäßig positiven oder negativen Diskussionen, was dazu führt, dass die Aktie von der Redaktion als "Neutral" eingestuft wird.

Die Intensität der Diskussionen über ein Unternehmen in den sozialen Medien liefert Hinweise darauf, ob es derzeit viel oder wenig Aufmerksamkeit von den Anlegern erhält. In Bezug auf Goertek gab es deutlich mehr Diskussionen als üblich, was auf eine steigende Aufmerksamkeit hinweist. Daher erhält die Aktie ein "Gut"-Rating.

Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Bereich "Informationstechnologie" hat Goertek im letzten Jahr eine Rendite von 4,68 Prozent erzielt, was 7,63 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" beträgt 17,32 Prozent, und Goertek liegt derzeit 12,65 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.

Die Dividendenrendite von Goertek beträgt derzeit 0,58 Prozent, was nur geringfügig unter dem Mittelwert von 0,65 Prozent liegt. Daher erhält die Dividendenpolitik von Goertek eine "Neutral"-Bewertung von unseren Analysten.

Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in den sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde überwiegend positiv über Goertek diskutiert, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. In den letzten ein bis zwei Tagen waren jedoch vor allem negative Themen von Interesse für die Anleger. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält Goertek insgesamt eine "Neutral"-Bewertung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.