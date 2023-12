Goertek Aktie: Sie dürfen gespannt sein!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Bei überkauften Titeln könnten kurzfristig Kursrücksetzer auftreten, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Für die Analyse wird der RSI sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis herangezogen.

Der RSI7 für Goertek liegt aktuell bei 20,21 Punkten, was darauf hinweist, dass das Unternehmen überverkauft ist. Somit erhält das Wertpapier eine "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI liegt bei 51,78, was bedeutet, dass Goertek weder überkauft noch überverkauft ist. Insgesamt erhält das Goertek-Wertpapier damit ein "Gut"-Rating in diesem Abschnitt.

In den sozialen Medien war die Stimmung gegenüber Goertek in den letzten Tagen überwiegend positiv. Es gab insgesamt zehn positive und zwei negative Tage, sowie zwei unklare Tage. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich positiv. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält Goertek daher eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion.

Bei der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Goertek-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen betrachtet. Dieser beträgt aktuell 18,31 CNH, während der letzte Schlusskurs bei 18,89 CNH liegt. Somit wird die Aktie auf dieser Basis als "Neutral" bewertet. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage (18,18 CNH) zeigt eine ähnliche Tendenz, weshalb auch hier ein "Neutral"-Rating vergeben wird.

Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt bei Goertek aktuell 0, was eine negative Differenz von -0,44 Prozent zum Branchendurchschnitt darstellt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält Goertek eine "Neutral"-Bewertung von den Analysten.