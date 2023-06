Göring-Eckardt gibt CDU Mitschuld an Wahl von AfD-Landrat

BERLIN/SONNEBERG (dts Nachrichtenagentur) - Nach der Wahl des ersten AfD-Landrats in Deutschland sieht Bundestagsvizepräsidentin Katrin Göring-Eckardt (Grüne) eine Mitverantwortung bei der CDU. "Wenn Teile der Union einen Kulturkampf ausrufen, muss man sich nicht wundern, wenn dieser Kampf von rechts angenommen wird", sagte sie dem "Tagesspiegel" (Montagausgabe). "Aus meiner Sicht sollten wir für eine gemeinsame demokratische Kultur kämpfen", mahnte sie.

Sie erwarte von der Union in Thüringen, dass sie "nicht weiter der AfD hinterherläuft". "Denn dann muss man sich nicht wundern, dass das Original gewählt wird". Trotz der Umfrageergebnisse und des Ergebnisses in Sonneberg warnte Göring-Eckardt davor, die AfD als erfolgreicher zu beschreiben als sie ist. "Das war ein Warnschuss. Gleichzeitig sollten wir nicht so tun, als gäbe es eine Mehrheit für die AfD in Thüringen, Ostdeutschland oder in Deutschland. Das wäre falsch", sagte sie.

Foto: über dts Nachrichtenagentur