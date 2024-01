Godsinlosenordic AB Aktie: Das dürfte jetzt erst richtig interessant werden

Der Relative Strength Index (RSI) der Godsinlosen Nordic zeigt eine Bewertung von 72,09, was auf eine überkaufte Situation hindeutet und als "Schlecht" eingestuft wird. Dieser Index indiziert die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 50, was als neutral bewertet wird. Insgesamt erhält die Godsinlosen Nordic daher in dieser Kategorie eine Einstufung als "Schlecht".

Die 200-Tage-Linie (GD200) der Godsinlosen Nordic liegt aktuell bei 1,91 SEK, was zu einer negativen Einstufung führt, da der Aktienkurs selbst bei 1,365 SEK aus dem Handel ging und damit einen Abstand von -28,53 Prozent aufgebaut hat. Das Verhältnis gegenüber dem gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) zeigt ein Niveau von 1,62 SEK, was einer Differenz von -15,74 Prozent entspricht und ebenfalls als "Schlecht" eingestuft wird.

Das Anleger-Sentiment für die Godsinlosen Nordic wird insgesamt als "Neutral" bewertet, da weder besonders positive noch negative Ausschläge in den Diskussionen in den sozialen Medien zu verzeichnen waren.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussionsintensität, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einem langfristigen Stimmungsbild von "Neutral" führt.