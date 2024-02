Goal Rise Logistics Aktie: Das hat Gewicht!

Die Aktie von Yues wird von unseren Analysten derzeit kritisch betrachtet. Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs liegt bei 0, was einer negativen Differenz von -7,87 Prozent zum Branchendurchschnitt entspricht. Daher erhält Yues in Bezug auf die Dividendenpolitik eine "Schlecht"-Bewertung.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus der Industrie liegt die Rendite von Yues bei 39,71 Prozent, was mehr als 48 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Luftfracht und Logistik"-Branche, die eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von -3,14 Prozent aufweist, liegt Yues mit 42,84 Prozent deutlich darüber. Dies führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt, dass es während des vergangenen Monats keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen hat sich nicht signifikant verändert. Daher erhält die Yues-Aktie ein "Neutral"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) der Yues-Aktie liegt bei 37,5, was als neutral betrachtet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 43, was ebenfalls als neutral eingestuft wird. Insgesamt vergeben wir daher für diese Kategorie die Einstufung "Neutral".