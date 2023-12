Goal Rise Logistics Aktie: Wieso Anleger hier erstmal warten sollten!

Basierend auf dem Relative Strength-Index ist die Yues-Aktie ein Neutral-Titel. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über sieben Tage (RSI7) und 25 Tage (RSI25) und ordnet diesen Werte zwischen 0 und 100 zu. Für die Yues-Aktie ergibt sich ein RSI7-Wert von 37,78, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, und ein RSI25-Wert von 51,24, der ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Somit ergibt sich insgesamt ein "Neutral"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet haben wir bei Yues eine mittlere Diskussionsintensität gemessen und ordnen diesem Signal die Bewertung "Neutral" zu. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt indes kaum Änderungen. Daraus ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Einschätzung hinsichtlich des langfristigen Stimmungsbildes.

Im Vergleich mit anderen Aktien im Sektor "Industrie" hat die Yues-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 39,71 Prozent erzielt, was 41,14 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite in der Branche "Luftfracht und Logistik" beträgt 7,86 Prozent, und Yues liegt aktuell 31,85 Prozent über diesem Wert. Aufgrund der Überperformance bewerten wir die Aktie insgesamt mit "Gut" in dieser Stufe.

Was die Dividende betrifft, weist Yues derzeit eine Dividendenrendite von 0 % auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 8,33 %. Mit einer Differenz von lediglich 8,33 Prozentpunkten ergibt sich daher die Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.