Goal Rise Logistics Aktie: Lieber erstmal halten!

Die technische Analyse von Yues-Aktien zeigt, dass der längerfristige gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage bei 0,18 HKD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 0,162 HKD liegt, was einer Abweichung von -10 Prozent entspricht. Auf Basis dieser Analyse erhält Yues eine "Schlecht"-Bewertung. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 0,16 HKD, was einer Abweichung von +1,25 Prozent entspricht, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird Yues daher mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Der Relative Strength Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis für Yues zeigt, dass die Aktie derzeit weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Im Branchenvergleich erzielte Yues in den letzten 12 Monaten eine Performance von 39,71 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Luftfracht und Logistik"-Branche im Durchschnitt um -3,34 Prozent gefallen sind, was einer Outperformance von +43,05 Prozent entspricht. Auch im "Industrie"-Sektor übertrifft Yues mit einer Rendite, die 47,81 Prozent über dem Durchschnittswert liegt. Dies führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die Dividendenrendite für Yues beträgt derzeit 0 Prozent und liegt nur leicht unter dem Mittelwert (0) für diese Aktie, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.