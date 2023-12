Goal Rise Logistics Aktie: Geht es jetzt los?

Der Aktienkurs von Yues hat in den letzten 12 Monaten eine bemerkenswerte Performance von 39,71 Prozent erzielt, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Luftfracht und Logistik"-Branche eine Outperformance von +33,61 Prozent darstellt. Auch im "Industrie"-Sektor konnte Yues mit einer Rendite liegen, die 41,66 Prozent über dem Durchschnittswert liegt. Aufgrund dieser überdurchschnittlichen Leistungen erhält Yues ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment wurde über Yues in den letzten zwei Wochen neutral diskutiert, ohne positive oder negative Ausschläge. Ebenso gab es in den letzten ein, zwei Tagen keine besonders positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt haben. Daher wird die Aktie heute als "Neutral" eingestuft, basierend auf dem Anleger-Stimmungsbarometer.

Das Stimmungsbild und der Buzz rund um Yues haben sich in den letzten Wochen nicht wesentlich verändert. Daher wird auch in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung vergeben.

Abschließend wurde der Relative-Stärke-Index (RSI) für Yues auf 7- und 25-Tage-Basis analysiert. Sowohl der RSI7 als auch der RSI25 zeigen an, dass Yues weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung in diesem Abschnitt führt.

Insgesamt erhält das Wertpapier von Yues daher ein "Neutral"-Rating in verschiedenen Kategorien, basierend auf den verschiedenen Analysen und Bewertungen.