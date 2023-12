Goal Rise Logistics Aktie: Bloß nicht in Panik verfallen!

Die Yues-Aktie verzeichnet derzeit eine Dividendenrendite von 0%, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 8,3% in der Branche "Luftfracht und Logistik". Dieser Unterschied von 8,3 Prozentpunkten führt zu einer Einstufung als "Schlecht" in Bezug auf die ausgeschüttete Dividende.

Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der Branche "Luftfracht und Logistik" konnte Yues in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 39,71% erzielen, während der Branchendurchschnitt lediglich um 1,03% gestiegen ist. Dies bedeutet eine Outperformance von +38,68% im Branchenvergleich für Yues. Auch im Vergleich zum "Industrie"-Sektor, der eine mittlere Rendite von -3,65% verzeichnete, lag Yues um 43,36% darüber. Aufgrund der Überperformance in beiden Bereichen erhält Yues in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Yues-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 0,19 HKD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 0,156 HKD liegt, was einem Unterschied von -17,89% entspricht. Basierend auf dieser Betrachtung wird die Aktie als "Schlecht" eingestuft. Bei Berücksichtigung des gleitenden Durchschnitts der letzten 50 Handelstage, der bei 0,15 HKD liegt und somit einen Unterschied von +4% ergibt, erhält die Aktie jedoch eine "Neutral"-Bewertung auf dieser kurzfristigeren Analysebasis. Insgesamt wird die Yues-Aktie für die einfache Charttechnik daher mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt eine Ausprägung von 51,85, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 47,41, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich somit ein Gesamtrating von "Neutral" basierend auf dem RSI.

Insgesamt ergibt sich somit ein gemischtes Bild für die Yues-Aktie, wobei sie in Bezug auf einige Kriterien eine Überperformance zeigt, während sie in anderen Bereichen als neutral oder schlecht eingestuft wird. Anleger sollten diese verschiedenen Faktoren bei ihrer Investitionsentscheidung berücksichtigen.