Goal Acquisitions Aktie: Tut sie es schon wieder?

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnittskurs der Goal Acquisitions-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 10,56 USD lag. Am letzten Handelstag schloss die Aktie bei 10,8 USD, was einem Unterschied von +2,27 Prozent entspricht. Aufgrund dieser Zahlen wird die Aktie aus charttechnischer Sicht neutral bewertet. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 10,78 USD weist mit einer Abweichung von +0,19 Prozent ebenfalls auf eine neutrale Bewertung hin. Insgesamt erhält Goal Acquisitions in der einfachen Charttechnik somit eine "Neutral"-Bewertung.

Im Hinblick auf das Sentiment und den Buzz wurde festgestellt, dass die Aktie eine durchschnittliche Aktivität aufwies. Die Diskussionsintensität war mittel und die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was zu einer neutralen Einstufung führt. Über einen längeren Zeitraum ergibt sich ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung.

Die Stimmung der Anleger wurde ebenfalls analysiert, wobei festgestellt wurde, dass die Kommentare und Befunde überwiegend neutral waren. Auch in den sozialen Medien wurden in den vergangenen Tagen hauptsächlich neutrale Themen diskutiert. Daher wird die Aktie auch in dieser Betrachtung als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Situation der Goal Acquisitions-Aktie als überverkauft betrachtet wird, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, deutet auf eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation hin, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie in dieser Kategorie daher als "Gut" eingestuft.