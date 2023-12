Goal Acquisitions Aktie: Jetzt kann es ganz schnell gehen!

Weitere Suchergebnisse zu "Coca-Cola":

In den letzten vier Wochen gab es bei Goal Acquisitions keine signifikanten Veränderungen im Sentiment und Buzz in den sozialen Medien. Daher wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Auch die Kommunikationsfrequenz hat sich nicht wesentlich verändert, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Goal Acquisitions-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 10,46 USD liegt. Der letzte Schlusskurs von 10,77 USD weicht um +2,96 Prozent ab, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Selbst bei Betrachtung des Durchschnitts der letzten 50 Handelstage (10,74 USD) ist der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer weiteren "Neutral"-Rating führt.

In den letzten zwei Wochen wurden die privaten Nutzer in den sozialen Medien besonders negativ gegenüber Goal Acquisitions bewertet. Die Anleger-Stimmung und die diversen Kommentare und Wortmeldungen deuten auf eine "Schlecht"-Einstufung hin.

Basierend auf dem Relative Strength-Index ist die Aktie der Goal Acquisitions ein Neutral-Titel. Mit einem RSI7-Wert von 44,44 und einem RSI25-Wert von 58,13 erhält die Aktie insgesamt ein "Neutral"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

