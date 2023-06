Qingdao, China (ots/PRNewswire) -Das diesjährige Thema des Tages der Umwelt konzentriert sich unter der Kampagne #BeatPlasticPollution auf Lösungen für die Verschmutzung durch Plastik. Hisense, die Unterhaltungselektronikmarke und ein großer internationaler Anbieter von Haushaltsgeräten, ist bestrebt, Umweltschutz zu betreiben, um seine langfristigen Überzeugungen zum Ausdruck zu bringen, die darin bestehen, das Leben von Menschen und ihren Liebsten durch Geräte mit hochmodernen Technologien gemäß dem Motto „Go tech, and Beyond" zu verbessern.Hisense bringt Menschen nicht nur vor den Bildschirmen zusammen, sondern repräsentiert auch die umweltbezogenen Vorgehensweisen von Hisense für einen grünen Planeten. Hisense bemüht sich weiterhin um ein besseres Lieferkettenmanagement und setzt sich für die Reduzierung des Kunststoffverbrauchs in Anzeigeprodukten ein. Infolgedessen optimierte Hisense das TV-Kühlsystem und reduzierte die Dicke der hinteren TV-Abdeckung, wodurch jährlich 4.626 Tonnen Plastik eingespart werden konnten, was einer Vermeidung der Verwendung von 514 Millionen Plastikbeuteln entspricht.Gemäß dem Umweltschutzkonzept investiert Hisense kontinuierlich in technologische Innovationen und entwickelt umweltfreundlichere Produkte, um den verschiedenen Lebensszenarien der Verbraucher zu entsprechen und ihnen ein gesundes Leben zu ermöglichen. Beispielsweise verfügen die Kühlschränke und Waschmaschinen von Hisense über ein effizientes System, um den Energieverbrauch zu senken. Weiterhin können die Klimaanlagen des Unternehmens mit dem Reinigungssystem im Cyclone-Stil sicherstellen, dass Verbraucher ständig frische und gesunde Luft atmen.„Go tech, and Beyond" steht für das Streben von Hisense nach technologischen Innovationen für Millionen von Familien weltweit mit hochwertigen Produkten und für den Wunsch, das Leben der Menschen mit hervorragenden Erfahrungen zu bereichern.Hisense entwickelt aktiv neue innovative Produkte, um die Lebensqualität der Verbraucher zu verbessern. Dank neuer Laser- und Ultrakurzdistanz-Projektionstechnologien bietet der Hisense Laser TV den Verbrauchern das größte Heimkino-Erlebnis mit einem erweiterten Sichtschutz und einem niedrigeren Energieverbrauch. Mit dem Start des Sommerverkaufs und dem Vertrieb von den Vorzeigeprodukten von Hisense, den ULED X und Hero U8 TVs, haben Verbraucher in Europa jetzt die Chance, die „Go tech" Innovationen von Hisense selbst zu genießen.Informationen zu HisenseHisense ist eine weltweit führende Marke für Haushaltsgeräte und Unterhaltungselektronik. Das Geschäft von Hisense umfasst Multimedia-Produkte (mit Schwerpunkt auf Smart-TVs), Haushaltsgeräte und intelligente IT-Informationen. In den letzten Jahren ist Hisense beachtlich gewachsen und ist jetzt in mehr als 160 Ländern tätig.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2092746/1.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/2007399/Hisense_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/go-tech-and-beyond-hisense-bekraftigt-sein-langfristiges-engagement-fur-globale-verbraucher-301842469.htmlPressekontakt:patrick.chen@bluecurrentgroup.comOriginal-Content von: Hisense Group, übermittelt durch news aktuell