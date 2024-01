Go Green Global Aktie: Was war das denn?

Die Einschätzung einer Aktie basiert nicht nur auf harten Fakten, sondern auch auf weichen Faktoren wie Sentiment und Buzz in der Kommunikation im Netz. In Bezug auf Go Green Global zeigt sich, dass die Diskussionsintensität im Netz im Vergleich zur üblichen Aktivität steht. Daher wird die Einschätzung für diesen Faktor als "Neutral" eingestuft. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen und wird daher auch als "Neutral" bewertet. Insgesamt wird die Aktie von Go Green Global als "Neutral" eingestuft.

Die Diskussionen in den sozialen Medien deuten auf negative Stimmungen rund um den Titel hin. In den letzten Wochen haben sich deutlich mehr negative Meinungen angesammelt, und auch die Themen rund um den Wert waren überwiegend negativ. Aufgrund dieser Signale wird das Unternehmen als "Neutral" eingestuft. Insgesamt wird die Aktie von Go Green Global bezüglich der Anlegerstimmung als "Neutral" angemessen bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Go Green Global-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen aktuell bei 0,11 USD liegt. Der letzte Schlusskurs liegt jedoch deutlich darunter, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Betrachtet man den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage, ergibt sich ein anderer Wert, der zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie von Go Green Global auf Basis der einfachen Charttechnik als "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass Go Green Global momentan als überkauft eingestuft wird, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auf Basis des 25-Tage-RSI wird das Wertpapier jedoch als "Neutral" eingestuft. Insgesamt wird Go Green Global damit für diesen Punkt der Analyse als "Schlecht" bewertet.