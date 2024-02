GoPro, tut es schon wieder!

Die technische Analyse zeigt, dass die Gopro-Aktie derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) liegt bei 3,55 USD, während der aktuelle Kurs der Aktie bei 2,49 USD liegt, was einer Abweichung von -29,86 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 3,21 USD führt zu einer Abweichung von -22,43 Prozent, was insgesamt zu einer Einstufung als "Schlecht" führt.

In Bezug auf die Dividende weist die Gopro-Aktie derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 15,49 Prozent. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Analysten bewerten die Gopro-Aktie langfristig als "Gut", basierend auf Bewertungen von insgesamt 18 Analysten, von denen 1 die Aktie als "Gut" einstuft. Auf kurzfristiger Basis gilt die Aktie ebenfalls als "Gut", mit einem erwarteten Kursziel von 4 USD, was einer Erwartung von 60,64 Prozent entspricht.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Gopro-Aktie liegt bei 84,72, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 68,87, was zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt.

Insgesamt ergibt sich auf Basis der technischen Analyse, Dividendenrendite, Analysteneinschätzung und des Relative Strength-Index eine Gesamtbewertung der Gopro-Aktie als "Schlecht".