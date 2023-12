GoPro Aktie: Tut sie es schon wieder?

In den letzten vier Wochen gab es keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild von Gopro in den sozialen Medien. Daher wird die Aktie mit "Neutral" bewertet. Die Kommunikationsfrequenz hat jedoch zugenommen, was bedeutet, dass vermehrt über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält Gopro daher ein "Gut"-Rating auf dieser Stufe.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Gopro liegt bei 58,33, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, steht bei 46,47 und deutet ebenfalls auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Die Gesamteinschätzung lautet daher "Neutral".

Aus den letzten 200 Handelstagen ergibt sich ein Durchschnitt von 3,85 USD für den Schlusskurs der Gopro-Aktie. Der letzte Schlusskurs lag bei 3,5 USD, was einem Unterschied von -9,09 Prozent entspricht. Daher erhält die Aktie aus charttechnischer Sicht eine "Schlecht"-Bewertung. Der 50-Tages-Durchschnitt beträgt 3,19 USD, was über dem letzten Schlusskurs liegt und somit zu einer "Gut"-Bewertung auf einer kurzfristigeren Analysebasis führt. Insgesamt erhält Gopro für die einfache Charttechnik eine "Neutral"-Bewertung.

Nach der langfristigen Meinung von Analysten wird die Gopro-Aktie insgesamt als "Gut" eingestuft. Von den vorliegenden Bewertungen sind 1 "Gut", 1 "Neutral" und 0 "Schlecht". Es liegen keine aktuellen Analystenupdates zu Gopro vor. Das Kursziel der Analysten wird bei 5,5 USD angesiedelt, was eine Performance von 57,14 Prozent bedeuten würde. Insgesamt führt diese Entwicklung zur Einstufung als "Gut". Die gesamte Analysteneinschätzung erhält daher das Rating "Gut".